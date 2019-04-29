Трое членов секты "Каула Дхарма" предстанут перед судом за издевательства и насилие над детьми - СК

15:32 Источник: Интерфакс

Завершено следствие в отношении трех членов секты "Каула Дхарма", обвиняемых в истязаниях детей и сексуальном насилии над ними, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

В частности, по ее словам, завершено расследование уголовного дела в отношении Митрадэвананда Парамахамса, Татьяны Северцевой и Дмитрия Цатурьяна, обвиняемых в зависимости от роли каждого в истязании заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), незаконное лишение свободы в отношении детей (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и создании и участии в незаконном религиозном объединении (ст. 239 УК РФ).



По версии следствия, в конце 2012 года Парамахамса объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал незаконное религиозное объединение, представляющее собой тоталитарную секту с деструктивным культом.



"Во исполнение общего преступного умысла в 2015 году соучастники по поручению Парамахамса поселили троих малолетних детей в подвальное помещение на территории дома в Московской области. На протяжении длительного времени их удерживали и систематически избивали за малейшие провинности перед лидером сообщества, а также совершали в отношении детей иные насильственные действия сексуального характера", - сказала Ю.Иванова.