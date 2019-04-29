В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
16:00 29.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Под Ростовом открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР. Первый пункт появился в Новошахтинске.
Работа стартовала в тестовом режиме, сообщил представитель главного управления по делам миграции МВД Кирилл Алзинов.
«Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Проходит апробация технологии. Принимаем первые документы от представителей республики», — сказал Алзинов. По его словам, если будет спрос, то количество таких пунктов будет увеличиваться.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. По словам президента, данный вопрос носит гуманитарный характер, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе очень сложная.
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