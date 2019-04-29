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В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти - Песков

16:12 29.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти, на основании которого недавно был осужден человек за «сказочный» эпитет в адрес президента. Однако, считают преждевременным делать какие-либо суждения по этому поводу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, суд в Новгородской области недавно оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав его виновным по данной статье. Он разместил в соцсети ВКонтакте записи, в частности, со словом «сказочный» и одним нецензурным, которые суд посчитал как неуважение к главе государства.

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