Главред «Эха Москвы» Венедиктов: Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в МГД

16:43

Принятие в первом чтении законопроекта о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) VII созыва не приведет к тому, что в столице смогут голосовать жители других регионов. Как написал главред радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем канале в Telegram, вахтовики, не смогут решать, кто будет работать в Мосгордуме. «На выборах в Мосгордуму работающие на стройках Москвы вахтенным способом жители других регионов России голосовать не будут», - написал Венедиктов.Принятый в первом чтении документ предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы в зависимости от решения Московской городской избирательной комиссии.При этом дистанционное электронное голосование будет устроено в Москве одновременно с голосованием в традиционной формате и избиратели смогут сами выбирать как им выбирать депутатов.