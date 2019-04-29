В Судане армия и оппозиция намерены поровну поделить места в будущем управляющем совете
17:12 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный совет и оппозиция Судана близки к достижению компромисса на переговорах о будущем управлении государством. Как сообщил в понедельник телеканал "Аль-Хадас", стороны в ближайшее время могут объявить о результатах очередного раунда диалога.
Так, по информации телестанции, в вопросе о составе управляющего совета страны армия и оппозиция в лице альянса "За свободу и перемены" почти договорились о равном представительстве - по пять представителей от военных и гражданских сил. Кроме того, стороны сошлись на компромиссном варианте переходного периода в три года. Первоначально Военный совет вел речь о двухлетнем периоде, оппозиция настаивала на четырех годах, считая, что два года - слишком малый срок для реализации всех необходимых преобразований в стране.
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