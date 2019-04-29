0
0
0
НОВОСТИ

В Судане армия и оппозиция намерены поровну поделить места в будущем управляющем совете

17:12 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный совет и оппозиция Судана близки к достижению компромисса на переговорах о будущем управлении государством. Как сообщил в понедельник телеканал "Аль-Хадас", стороны в ближайшее время могут объявить о результатах очередного раунда диалога.

Так, по информации телестанции, в вопросе о составе управляющего совета страны армия и оппозиция в лице альянса "За свободу и перемены" почти договорились о равном представительстве - по пять представителей от военных и гражданских сил. Кроме того, стороны сошлись на компромиссном варианте переходного периода в три года. Первоначально Военный совет вел речь о двухлетнем периоде, оппозиция настаивала на четырех годах, считая, что два года - слишком малый срок для реализации всех необходимых преобразований в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 29.04.2019
В РФ создадут базу злостных нарушителей ПДД
0
35
16:43 29.04.2019
Главред «Эха Москвы» Венедиктов: Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в МГД
0
69
16:43 29.04.2019
В РФ смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% в 2019 году
0
73
16:12 29.04.2019
В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти - Песков
0
104
16:00 29.04.2019
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
0
122
15:32 29.04.2019
Трое членов секты "Каула Дхарма" предстанут перед судом за издевательства и насилие над детьми - СК
0
156
15:12 29.04.2019
Путин посоветовал Зеленскому вернуть гражданство Украины Саакашвили
0
217
15:00 29.04.2019
Суд приговорил к четырем годам колонии отца полковника Захарченко
0
189
14:32 29.04.2019
В Новокузнецке священник с супругой стали участниками драки - СМИ
0
209
14:12 29.04.2019
В Британии загорелся лес Винни-Пуха
0
262

Возврат к списку