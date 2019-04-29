Картину "Иван Грозный и сын его Иван" защитит антивандальное стекло

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Картину «Иван Грозный и сын его Иван» поместят под антивандальное стекло. Об этом сообщил представитель Третьяковской галереи на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

«Эти стёкла крайне нежелательны для всех картин. Но принимая во внимание, что это уже второе нападение на картину, в перспективе будет принято соответствующее решение», — сказал сотрудник Третьяковки.



По делу о порче объекта культурного наследия проходит Игорь Подпорин. В последнем слове он заявил, что признаёт свою вину. Приговор будет вынесен завтра. Ранее прокурор потребовал для Подпорина три года колонии.



Инцидент произошёл 25 мая прошлого года. Хулиган ворвался в зал Ильи Репина в Третьяковской галерее и разбил защитное стекло полотна «Иван Грозный и сын его Иван». В результате холст был повреждён в трёх местах, авторская рама тоже пострадала. Галерея оценила ущерб в 20 млн рублей. Говорит Москва

