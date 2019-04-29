Задержка запуска не повлияет на рентабельность трубопровода "Северный поток - 2"
19:15 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект строительства трубопровода "Северный поток - 2" будет экономически рентабельным, несмотря на внешние трудности. Об этом в ходе телеконференции сказал начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.
"Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным", - сказал он.
Иванников также отметил, что мощности трубопровода будут полностью востребованными.
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