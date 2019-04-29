В Москве появится возможность проводить общественные обсуждения в электронном формате
18:25 29.04.2019
Депутатами Московской городской думы принят закон, позволяющий проводить в интернете общественные обсуждения по проектам градостроительной документации в дополнение к публичным слушаниям. Горожане смогут высказать свое мнение, например, по поводу проектов застройки, используя компьютеры или гаджеты, причем они будут иметь возможность проверить правильно ли был учтен их голос. При этом такая форма учета мнения граждан как публичные слушания, ранее всегда использовавшаяся в столице, не отменяется и также будет применяться в Москве.
«Человек может получить информацию о проекте и высказать свое к нему отношение в удобное ему время и в спокойной обстановке и не поддаваясь влиянию тех или иных групп, - отмечает представлявший в Мосгордуме законопроект председатель думской комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев. - Это позволит сделать обсуждение по-настоящему массовым, вовлечь в него максимум жителей района и получить реальную картину мнений жителей. Это незаменимый инструмент для того, чтобы узнать мнение именно большинства жителей, а не групп активистов».
Документ был одобрен депутатами и в ближайшее время поступит на подпись мэру Москвы Сергею Собянину.
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