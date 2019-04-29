0
0
24
НОВОСТИ

В Москве появится возможность проводить общественные обсуждения в электронном формате

18:25 29.04.2019

Депутатами Московской городской думы принят закон, позволяющий проводить в интернете общественные обсуждения по проектам градостроительной документации в дополнение к публичным слушаниям. Горожане смогут высказать свое мнение, например, по поводу проектов застройки, используя компьютеры или гаджеты, причем они будут иметь возможность проверить правильно ли был учтен их голос. При этом такая форма учета мнения граждан как публичные слушания, ранее всегда использовавшаяся в столице, не отменяется и также будет применяться в Москве.
«Человек может получить информацию о проекте и высказать свое к нему отношение в удобное ему время и в спокойной обстановке и не поддаваясь влиянию тех или иных групп, - отмечает представлявший в Мосгордуме законопроект председатель думской комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев. - Это позволит сделать обсуждение по-настоящему массовым, вовлечь в него максимум жителей района и получить реальную картину мнений жителей. Это незаменимый инструмент для того, чтобы узнать мнение именно большинства жителей, а не групп активистов».
Документ был одобрен депутатами и в ближайшее время поступит на подпись мэру Москвы Сергею Собянину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 29.04.2019
ФСБ задержала в столичном регионе 7 человек причастных к ИГ
0
36
17:40 29.04.2019
Картину "Иван Грозный и сын его Иван" защитит антивандальное стекло
0
110
17:12 29.04.2019
В Судане армия и оппозиция намерены поровну поделить места в будущем управляющем совете
0
143
17:00 29.04.2019
В РФ создадут базу злостных нарушителей ПДД
0
158
16:43 29.04.2019
Главред «Эха Москвы» Венедиктов: Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в МГД
0
174
16:43 29.04.2019
В РФ смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% в 2019 году
0
179
16:12 29.04.2019
В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти - Песков
0
195
16:00 29.04.2019
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
0
199
15:32 29.04.2019
Трое членов секты "Каула Дхарма" предстанут перед судом за издевательства и насилие над детьми - СК
0
229
15:12 29.04.2019
Путин посоветовал Зеленскому вернуть гражданство Украины Саакашвили
0
306

Возврат к списку