Эрмитаж планирует посвятить первую выставку в центре Севастополя Екатерине II

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая выставка, которую планирует организовать Эрмитаж в музейно-культурном центре Севастополя, строящемся в рамках национального проекта "Культура", будет посвящена императрице Екатерине II, сообщил журналистам в понедельник директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Предполагаем здесь, в Севастополе, для Эрмитажа будет некое большое музейное помещение, где все будут время от времени делать выставки как севастопольские музеи, так и другие, в частности, Эрмитаж. Первая выставка будет посвящена Екатерине Великой", - сказал Пиотровский.

Он уточнил, что выставки будут временные, средней продолжительностью - около шести месяцев, в перерывах между экспозициями планируют проводить "Дни Эрмитажа", включающие лекции, мастер-классы и кинопоказы. Музей также прорабатывает возможности сотрудничества с Херсонесом, где выставки будут связаны с археологией и раскопками в Херсонесе и Балаклаве.



