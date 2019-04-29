0
0
39
НОВОСТИ

Эрмитаж планирует посвятить первую выставку в центре Севастополя Екатерине II

19:45 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая выставка, которую планирует организовать Эрмитаж в музейно-культурном центре Севастополя, строящемся в рамках национального проекта "Культура", будет посвящена императрице Екатерине II, сообщил журналистам в понедельник директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Предполагаем здесь, в Севастополе, для Эрмитажа будет некое большое музейное помещение, где все будут время от времени делать выставки как севастопольские музеи, так и другие, в частности, Эрмитаж. Первая выставка будет посвящена Екатерине Великой", - сказал Пиотровский.

Он уточнил, что выставки будут временные, средней продолжительностью - около шести месяцев, в перерывах между экспозициями планируют проводить "Дни Эрмитажа", включающие лекции, мастер-классы и кинопоказы. Музей также прорабатывает возможности сотрудничества с Херсонесом, где выставки будут связаны с археологией и раскопками в Херсонесе и Балаклаве.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 29.04.2019
Задержка запуска не повлияет на рентабельность трубопровода "Северный поток - 2"
0
121
18:30 29.04.2019
ФСБ задержала в столичном регионе 7 человек причастных к ИГ
0
154
18:25 29.04.2019
В Москве появится возможность проводить общественные обсуждения в электронном формате
0
156
17:40 29.04.2019
Картину "Иван Грозный и сын его Иван" защитит антивандальное стекло
0
207
17:12 29.04.2019
В Судане армия и оппозиция намерены поровну поделить места в будущем управляющем совете
0
222
17:00 29.04.2019
В РФ создадут базу злостных нарушителей ПДД
0
237
16:43 29.04.2019
Главред «Эха Москвы» Венедиктов: Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в МГД
0
251
16:43 29.04.2019
В РФ смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% в 2019 году
0
251
16:12 29.04.2019
В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти - Песков
0
263
16:00 29.04.2019
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
0
263

Возврат к списку