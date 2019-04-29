За рубежом участились случаи давления на российских журналистов - Лавров

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи давления на российских журналистов за рубежом участились. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию вступления страны в организацию.

"Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации [ЮНЕСКО], в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом, вводимых под надуманным предлогом борьбы с фейковыми новостями ограничений на свободный обмен информацией. Важно продолжать отстаивать нашу позицию в вопросах обеспечения безопасности журналистов, прежде всего в зонах вооруженных конфликтов", - подчеркнул он.



