За рубежом участились случаи давления на российских журналистов - Лавров
20:30 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи давления на российских журналистов за рубежом участились. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию вступления страны в организацию.
"Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации [ЮНЕСКО], в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом, вводимых под надуманным предлогом борьбы с фейковыми новостями ограничений на свободный обмен информацией. Важно продолжать отстаивать нашу позицию в вопросах обеспечения безопасности журналистов, прежде всего в зонах вооруженных конфликтов", - подчеркнул он.
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