0
0
0
НОВОСТИ

Некоторые ресурсы в интернете способствуют росту ксенофобии - генсек ООН

21:30 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа преступлений, совершенных на почве ксенофобии, и связал их распространение с ресурсами интернета.

"По всему миру мы видим беспокоящий массовый подъем нетерпимости и преступлений на почве ненависти, совершаемых в религиозных местах, - отметил он в распространенном в понедельник заявлении. - Только в последние дни атакам подверглись синагога в США и церковь в Буркина-Фасо".

Генсек констатировал, что "сосредоточением подобной ненависти являются некоторые ресурсы в интернете, где схоже мыслящие ксенофобы находят друг друга". Такие платформы, по мнению Гутерриша, служат распространению и усилению межрелигиозной ненависти.

"Такая ненависть угрожает всем, именно поэтому борьба с ней - это работа каждого, - заключил он. - Политические и религиозные лидеры имеют особую ответственность по пропагандированию мирного сосуществования. Я рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны правительств, гражданских сообществ".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 29.04.2019
За рубежом участились случаи давления на российских журналистов - Лавров
0
124
19:45 29.04.2019
Эрмитаж планирует посвятить первую выставку в центре Севастополя Екатерине II
0
168
19:15 29.04.2019
Задержка запуска не повлияет на рентабельность трубопровода "Северный поток - 2"
0
211
18:30 29.04.2019
ФСБ задержала в столичном регионе 7 человек причастных к ИГ
0
225
18:25 29.04.2019
В Москве появится возможность проводить общественные обсуждения в электронном формате
0
227
17:40 29.04.2019
Картину "Иван Грозный и сын его Иван" защитит антивандальное стекло
0
271
17:12 29.04.2019
В Судане армия и оппозиция намерены поровну поделить места в будущем управляющем совете
0
278
17:00 29.04.2019
В РФ создадут базу злостных нарушителей ПДД
0
297
16:43 29.04.2019
Главред «Эха Москвы» Венедиктов: Вахтовики из регионов не будут голосовать на выборах в МГД
0
306
16:43 29.04.2019
В РФ смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% в 2019 году
0
307

Возврат к списку