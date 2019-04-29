Решение об усилении военного присутствия США в Польше принято - министр обороны

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава и Вашингтон договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято", - сказал Блащак. "Сейчас мы договариваемся о деталях", - подчеркнул он.

"Мы находимся на хорошем пути, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом", - добавил глава польского оборонного ведомства.



