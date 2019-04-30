Полиция Новой Зеландии проверяет сообщения о взрывном устройстве
08:42 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новозеландская полиция отреагировала на сообщение о взрывном устройстве в одном из районов города Крайстчерч, где в марте произошел крупный теракт. Как сообщает новостной портал "Стафф" во вторник, полицейские кордоны выставлены в районе Филлипстаун.
По данным издания, отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера во вторник в 15:15 местного времени (07:15 мск) после сообщения о том, что в доме может находиться взрывное устройство. Согласно требованиям безопасности, жители соседних домов были эвакуированы на время работы саперов.
Как сообщает портал на месте инцидента находится порядка 10 машин полиции и около 20 офицеров.
15 марта 2019 года в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня.
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