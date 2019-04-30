Представитель команды Зеленского пригрозил внезапным ударом по врагам Украины
09:00 30.04.2019 Источник: Газета.Ru
Иван Апаршин, экс-сотрудник украинского Минобороны и член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев нанесет неожиданный удар в случае действий противника. Об этом он рассказал изданию «Апостроф».
В интервью Апаршин обратился к неназванным противникам Украины и напомнил, что страна намерена вступить в НАТО.
«Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план [до вступления страны в НАТО], я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — заверил Апаршин.
Он подчеркнул, что удар будет нанесен там, где противник «этого не ожидает». Апаршин добавил, что у украинских военных «есть варианты», например — вложить больше денег в силы специальных операций. Газета.Ru
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