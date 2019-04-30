Элементы С-500 прошли полигонные испытания
09:05 30.04.2019 Источник: Известия
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прометей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Об этом рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.
«С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например бороться с баллистическими блоками», — сообщил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.
Отмечается, что С-500 будет способна бороться даже со спутниками.
Коме того, эксперты сообщили, что при применении в связке С-500 и «Панцирь-СМ» последний будет «работать» по беспилотникам, чтобы избежать лишней траты основных дальнобойных ракет С-500.
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