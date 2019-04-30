Ритейлеры предлагают ввести единый сбор на посылки из-за рубежа - СМИ
09:20 30.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Причем это уже смягченный вариант, исходно речь шла о 20%.
Идею изучат Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России». Участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 млрд руб., уже оценили ее резко негативно и сомневаются, что государство в итоге согласится на столь жесткие ограничения. Коммерсантъ
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