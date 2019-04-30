Пожар произошел на украинской АЭС
09:32 30.04.2019 Источник: РБК
Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По этой информации, возгорание произошло в 21:07 (совпадает с мск), ликвидировали пожар к 22:05. Радиационный фон в норме.
Из-за пожара был отключен третий энергоблок станции, сообщила также «Украинская правда» со ссылкой на начальника управления информацией Ровенской АЭС Петра Кратика. РБК
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