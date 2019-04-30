В Белоруссии задержали экс-главу охраны Лукашенко

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Александра Лукашенко. Андрея Втюрина, который сейчас занимает пост заместителя госсекретаря Совета безопасности, подозревают в получении взятки в 150 тысяч долларов.

Как пишет издание «Наша нива», его неделю назад задержали сотрудники КГБ.



Втюрин работал в службе безопасности Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял её. После этого он перешёл на работу в Совет безопасности страны.



Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных людей страны.



Спецслужбы описали коттедж Втюрина и арестовали элитные апартаменты в центре Минска, которые принадлежат его сыну Антону. Говорит Москва

