Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию"

10:20 Источник: Эхо Москвы

Министерство юстиции отказалось регистрировать общественную организацию «Открытая Россия». Её бывший председатель Андрей Пивоваров сказал «Эху Москвы», что документы будут поданы вновь.

Пивоваров добавил, что к самой организации у Минюста претензий нет. Речь идёт о формальных технических требованиях.

