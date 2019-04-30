Горбачев заявил о необходимости диалога между РФ и США
12:00 30.04.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США из-за проблемы ядерного сдерживания, сообщает The Wall Street Journal.
Он отметил, что ядерное сдерживание подвергает мировое сообщество опасности.
«Я согласен с острой необходимостью возобновления стратегического взаимодействия между США и Россией», — заявил политик. Газета.Ru
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