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НОВОСТИ

Горбачев заявил о необходимости диалога между РФ и США

12:00 30.04.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США из-за проблемы ядерного сдерживания, сообщает The Wall Street Journal.

Он отметил, что ядерное сдерживание подвергает мировое сообщество опасности.

«Я согласен с острой необходимостью возобновления стратегического взаимодействия между США и Россией», — заявил политик. Газета.Ru

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