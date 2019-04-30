Новый меморандум Трампа усложнит получение мигрантами убежища
11:00 30.04.2019
Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
— Президент подписал меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, ищущим убежища, и при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, не удовлетворяющих критериям и не соответствующих требованиям, — говорится в сообщении.
Среди предложенных мер в том числе немедленный отзыв разрешения на работу иностранцам, получившим распоряжение об окончательной высылке. Life.ru
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