Новый меморандум Трампа усложнит получение мигрантами убежища

11:00

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

— Президент подписал меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, ищущим убежища, и при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, не удовлетворяющих критериям и не соответствующих требованиям, — говорится в сообщении.



Среди предложенных мер в том числе немедленный отзыв разрешения на работу иностранцам, получившим распоряжение об окончательной высылке. Life.ru

