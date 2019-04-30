МВД РФ предлагает запретить оформление микрозаймов через интернет без паспорта
11:05 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
"Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит", - говорится в сообщении.
Сейчас для оформления микрозайма через интернет достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана подтверждающего личность документа, а также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька.
Кроме того, в МВД также отметили, что эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, а также за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.
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