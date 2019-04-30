Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина" - СК
11:20 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская тишина", от отравления которыми погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, собственной безопасности УФСИН по Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения", - сказали в ведомстве.
На допросе задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение.
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