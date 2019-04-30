В Венесуэле вдвое повысили минимальную зарплату

11:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране. Теперь она составит 40 тысяч боливаров. Это примерно 8 долларов. Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек. Эхо Москвы