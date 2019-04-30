Премьер-министр Японии официально объявил об отречении императора Акихито
10:32 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил во вторник об отречении императора Акихито. Об этом говорится в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала Эн-эйч-кей генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия", - отмечается в документе. Премьер в связи с этим выразил императору Акихито и императрице Митико глубокую благодарность от имени народа.
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