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Памфилова предложила 16 регионам снизить "муниципальный фильтр" на выборах в сентябре

12:05 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, с предложением снизить уровень "муниципального фильтра". Об этом сообщается на сайте комиссии во вторник.

"В соответствующих письмах глава Центризбиркома предложила им [руководителям субъектов] рассмотреть возможность внесения поправок в соответствующие региональные законы о снижении уровня "муниципального фильтра" до 5%, в Санкт-Петербурге - до 6%", - говорится в релизе.

В Центризбиркоме пояснили, что данная мера "может способствовать повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах".

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