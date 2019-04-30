Памфилова предложила 16 регионам снизить "муниципальный фильтр" на выборах в сентябре
12:05 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель ЦИК России Элла Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, с предложением снизить уровень "муниципального фильтра". Об этом сообщается на сайте комиссии во вторник.
"В соответствующих письмах глава Центризбиркома предложила им [руководителям субъектов] рассмотреть возможность внесения поправок в соответствующие региональные законы о снижении уровня "муниципального фильтра" до 5%, в Санкт-Петербурге - до 6%", - говорится в релизе.
В Центризбиркоме пояснили, что данная мера "может способствовать повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах".
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