Неполадки с электроснабжением возникли на МКС
12:20 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы
На МКС возникли неполадки с электроснабжением. Об этом сообщает NASA, уточняя, что никакой угрозы для экипажа нет. Неисправности выявлены в блоке, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы.
Наличие проблемы признали и в Роскосмосе. Там отмечают, что поломка не сказалась на работе российского сегмента станции. Эхо Москвы
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