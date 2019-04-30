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Неполадки с электроснабжением возникли на МКС

12:20 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы

На МКС возникли неполадки с электроснабжением. Об этом сообщает NASA, уточняя, что никакой угрозы для экипажа нет. Неисправности выявлены в блоке, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы.

Наличие проблемы признали и в Роскосмосе. Там отмечают, что поломка не сказалась на работе российского сегмента станции.  Эхо Москвы

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