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Индийские военные сообщили об обнаружении следов йети в Гималаях - СМИ

12:32 30.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети. По утверждению альпинистской группы, они нашли отпечатки мифического существа размером 32 на 15 дюймов.

«Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в национальном парке Макалу-Барун», — написали военные в Twitter. На прикреплённой фотографии отчётливо виден отпечаток на снегу большой стопы.

Пользователи соцсетей с недоверием восприняли эту информацию. Существование йети большинство учёных подвергают сомнению.  Говорит Москва

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