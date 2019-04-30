Индийские военные сообщили об обнаружении следов йети в Гималаях - СМИ
12:32 30.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети. По утверждению альпинистской группы, они нашли отпечатки мифического существа размером 32 на 15 дюймов.
«Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в национальном парке Макалу-Барун», — написали военные в Twitter. На прикреплённой фотографии отчётливо виден отпечаток на снегу большой стопы.
Пользователи соцсетей с недоверием восприняли эту информацию. Существование йети большинство учёных подвергают сомнению. Говорит Москва
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