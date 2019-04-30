Победа Зеленского на выборах очевидна, Кремль уважает мнение украинцев - Песков
13:00 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль уважает мнение украинцев, выраженное на минувших президентских выборах, и считает победу Владимира Зеленского очевидной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа, и очевидна победа Зеленского, потому что цифры (результаты голосования на выборах президента Украины - прим. ТАСС) сами за себя говорят", - подчеркнул он. Песков заметил, что в этом свете "не вполне корректно" говорить о признании или непризнании Москвой результатов этих выборов.
Он добавил, что предстоит еще дождаться объявления официальных результатов голосования Центризбиркомом Украины.
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