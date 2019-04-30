Суд приговорил к 2,5 года вандала, повредившего картину Репина в Третьяковской галерее

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корр. ТАСС.

"Назначить в виде наказания Подпорину 2 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья Наталья Чепрасова.

