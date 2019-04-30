Суд приговорил к 2,5 года вандала, повредившего картину Репина в Третьяковской галерее
13:05 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корр. ТАСС.
"Назначить в виде наказания Подпорину 2 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья Наталья Чепрасова.
НОВОСТИ
- 14:32 30.04.2019
- Рост числа военных США в Польше нарушает Основополагающий акт РФ - НАТО, заявил Лавров
- 14:12 30.04.2019
- Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге
- 14:00 30.04.2019
- ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов
- 13:32 30.04.2019
- ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 15 тыс евро стороннице Навального
- 13:20 30.04.2019
- Министр экономики Дагестана задержан по делу о махинациях на 20 млн рублей
- 13:00 30.04.2019
- Победа Зеленского на выборах очевидна, Кремль уважает мнение украинцев - Песков
- 12:32 30.04.2019
- Индийские военные сообщили об обнаружении следов йети в Гималаях - СМИ
- 12:20 30.04.2019
- Неполадки с электроснабжением возникли на МКС
- 12:05 30.04.2019
- Памфилова предложила 16 регионам снизить "муниципальный фильтр" на выборах в сентябре
- 12:00 30.04.2019
- Горбачев заявил о необходимости диалога между РФ и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать