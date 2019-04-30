ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 15 тыс евро стороннице Навального

13:32 Источник: РОСБАЛТ

Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе участницы акции «Он вам не Димон». ЕСПЧ пришел к выводу, что власти РФ нарушили пять статей Конвенции, и обязали их выплатить 15 тыс. 300 евро.

Как сообщил «Росбалту» глава «Апологии протеста» Алексей Глухов, речь идет о координаторе штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой. Она организовала акцию «Он вам не Димон» против коррупции в Казани 26 марта 2017 года. Городские власти отказались согласовать митинг, но местный суд признал отказ незаконным. Однако Дмитриеву задержали и обвинили в проведении несанкционированной акции и невыполнении требований полиции. Ей назначили штраф и 20 часов обязательных работ.



Суд в Страсбурге постановил, что Россия нарушила статьи о свободе собраний, праве на свободу выражения мнений, свободу передвижения и справедливое судебное разбирательство.

