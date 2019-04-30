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ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов

14:00 30.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. По данным Центризбиркома, Владимир Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Оглашение официальных итогов выборов произошло в последний отведённый по закону день для подсчёта голосов.

Ранее Зеленский уже обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчёта с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая, лишив тем самым нового президента возможности досрочно распустить Верховную Раду.  Говорит Москва

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