Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге

14:12 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный въехал на автомобиле в здание торгового центра в немецком Гамбурге. После инцидента по меньшей мере 9 человек обратились за медицинской помощью, — сообщают местные СМИ. В данный момент посетителей эвакуируют из здания. Эхо Москвы