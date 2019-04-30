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Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге

14:12 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный въехал на автомобиле в здание торгового центра в немецком Гамбурге. После инцидента по меньшей мере 9 человек обратились за медицинской помощью, — сообщают местные СМИ. В данный момент посетителей эвакуируют из здания.  Эхо Москвы

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