Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге
14:12 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Неизвестный въехал на автомобиле в здание торгового центра в немецком Гамбурге. После инцидента по меньшей мере 9 человек обратились за медицинской помощью, — сообщают местные СМИ. В данный момент посетителей эвакуируют из здания. Эхо Москвы
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