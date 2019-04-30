Рост числа военных США в Польше нарушает Основополагающий акт РФ - НАТО, заявил Лавров

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение численности американского контингента на территории Польши подрывает Основополагающий акт Россия - НАТО. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе", - сказал министр.

