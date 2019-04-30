Тимошенко потребовала уволить министра соцполитики за оскорбление жителей Донбасса
15:00 30.04.2019 Источник: Газета.Ru
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины. Об этом она написал в своем фейсбуке.
Ранее сообщалось, что Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса.
Тимошенко напомнила, что министр часто делает неоднозначные публичные заявления. Она подчеркнула, что из-за этого Рева не может быть главой ведомства.
«Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а сотрудники правоохранительных органов — адекватно отреагировать на подобные высказывания», — написала Тимошенко. Газета.Ru
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