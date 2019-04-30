0
0
125
НОВОСТИ

Тимошенко потребовала уволить министра соцполитики за оскорбление жителей Донбасса

15:00 30.04.2019 Источник: Газета.Ru

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины. Об этом она написал в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса.

Тимошенко напомнила, что министр часто делает неоднозначные публичные заявления. Она подчеркнула, что из-за этого Рева не может быть главой ведомства.

«Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а сотрудники правоохранительных органов — адекватно отреагировать на подобные высказывания», — написала Тимошенко. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 30.04.2019
Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" в центре Москвы - источник
0
23
15:32 30.04.2019
В Белом доме избегают упоминаний о России - СМИ
0
75
15:12 30.04.2019
Министр обороны Венесуэлы заявил о верности ВС Мадуро после восстания группы военных
0
114
14:32 30.04.2019
Рост числа военных США в Польше нарушает Основополагающий акт РФ - НАТО, заявил Лавров
0
178
14:12 30.04.2019
Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге
0
173
14:00 30.04.2019
ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов
0
181
13:32 30.04.2019
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 15 тыс евро стороннице Навального
0
246
13:20 30.04.2019
Министр экономики Дагестана задержан по делу о махинациях на 20 млн рублей
0
226
13:05 30.04.2019
Суд приговорил к 2,5 года вандала, повредившего картину Репина в Третьяковской галерее
0
225
13:00 30.04.2019
Победа Зеленского на выборах очевидна, Кремль уважает мнение украинцев - Песков
0
238

Возврат к списку