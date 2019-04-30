Министр обороны Венесуэлы заявил о верности ВС Мадуро после восстания группы военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Венесуэлы остаются верны правительству президента Николаса Мадуро. Об этом заявил во вторник министр обороны республики Владимир Падрино Лопес после того, как стало известно о восстании группы военных.

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы продолжают твердо защищать Конституцию страны и законные органы власти", - написал он в "Твиттере".

