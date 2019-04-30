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В Белом доме избегают упоминаний о России - СМИ

15:32 30.04.2019 Источник: Газета.Ru

За время президентства Дональда Трампа обещанного во время предвыборной кампании сближения с Россией так и не произошло, констатирует американский журнал Foreign Policy.

Судя по докладу ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера, сотрудники предвыборного штаба президента США Дональда Трампа еще в июле 2016 года стали избегать публичных высказываний в адрес России. Однако и в администрации Трампа российскую тему также обходят стороной.

Как рассказал анонимный источник издания, который ранее работал в администрации, с тех пор, как Трамп вступил в должность, Россия стала горячим политическим вопросом, поэтому никто в Белом доме не хочет обсуждать эту тему, даже при выполнении рутинных задач.

Если бы не «российское дело» в США, Трамп, вероятно, был бы более свободным на пути к построению отношений с российским президентом Владимиром Путиным, считают опрошенные источники из России. Однако все равно для улучшения двусторонних отношений потребовался бы совершенно другой конгресс и кардинальные изменения в команде Трампа, пишет FP.  Газета.Ru

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