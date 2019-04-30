Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" в центре Москвы - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его", - сказал источник.

