Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" в центре Москвы - источник
16:00 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его", - сказал источник.
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