В Великобритании поставят оперу об отравлении Александра Литвиненко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьера оперной постановки под названием "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" состоится в Великобритании в 2020 году. Как сообщила во вторник газета "Таймс", рассказать на сцене историю об отравлении бывшего офицера ФСБ намерена британская оперная труппа "Грейндж парк опера".

По словам основательницы и руководительницы труппы Васфи Кани, разрешение на постановку дала вдова россиянина Марина Литвиненко. Кани также рассказала "Таймс", что Марина Литвиненко предоставила труппе видеозаписи из семейного архива, которые будут проецироваться на экраны у сцены во время исполнения оперы. Как подчеркивает Кани, из уважения к вдове покойного в постановке не будет предприниматься попыток представить историю или биографию Литвиненко в намеренно искаженном или гипертрофированном виде.



Музыку для произведения написал Энтони Болтон - известный британский инвестор, который в последние годы также стал увлекаться сочинением музыкальных произведений. Автор либретто - британский музыкант Кит Хескет-Харви, писавший либретто для постановок Королевской оперы в Лондоне и Английской национальной оперы. Партию Александра Литвиненко будет исполнять тенор Эдриан Дуайер. Среди других персонажей, задействованных в постановке: Марина Литвиненко, олигарх Борис Березовский и россиянин Андрей Луговой, которому отводится роль убийцы Литвиненко.



В этом году в лондонском театре "Олд Вик" должна также состояться премьера спектакля "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) по одноименной книге журналиста газеты "Гардиан" Люка Хардинга. Произведение, адаптированное для театра британским драматургом Люси Преббл, также посвящено истории отравления Литвиненко.

