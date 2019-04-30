Путин назвал очень серьезным имиджевый ущерб для РФ от инцидента с загрязнением в "Дружбе"
16:32 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с загрязнением нефти, поставляемой в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", нанесла очень серьезный экономический и имиджевый ущерб России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.
Во время встречи глава "Транснефти" сообщил, что причиной загрязнения стали действия частного предприятия в Самарской области, которое в нарушение всех технологических регламентов умышленно осуществило слив нефти, не прошедшей товарную подготовку. По словам Токарева, "в данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований".
"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - заявил Путин.
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