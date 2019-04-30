0
0
128
НОВОСТИ

Путин назвал очень серьезным имиджевый ущерб для РФ от инцидента с загрязнением в "Дружбе"

16:32 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с загрязнением нефти, поставляемой в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", нанесла очень серьезный экономический и имиджевый ущерб России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

Во время встречи глава "Транснефти" сообщил, что причиной загрязнения стали действия частного предприятия в Самарской области, которое в нарушение всех технологических регламентов умышленно осуществило слив нефти, не прошедшей товарную подготовку. По словам Токарева, "в данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований".

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - заявил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 30.04.2019
Украина не признает российские паспорта для жителей Донбасса
0
5
17:12 30.04.2019
Предложения по цене на газ применимы и к новым властям Украины - Медведев
0
70
17:00 30.04.2019
На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных выстрелов
0
97
16:12 30.04.2019
В Великобритании поставят оперу об отравлении Александра Литвиненко
0
147
16:00 30.04.2019
Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" в центре Москвы - источник
0
176
15:32 30.04.2019
В Белом доме избегают упоминаний о России - СМИ
0
215
15:12 30.04.2019
Министр обороны Венесуэлы заявил о верности ВС Мадуро после восстания группы военных
0
240
15:00 30.04.2019
Тимошенко потребовала уволить министра соцполитики за оскорбление жителей Донбасса
0
260
14:32 30.04.2019
Рост числа военных США в Польше нарушает Основополагающий акт РФ - НАТО, заявил Лавров
0
270
14:12 30.04.2019
Неизвестный на автомобиле протаранил здание ТЦ в Гамбурге
0
260

Возврат к списку