На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных выстрелов

17:00 Источник: Эхо Москвы

Звуки автоматных выстрелов слышны на улицах Каракаса. В столице Венесуэлы резко обострилась ситуация. Власти говорят, что была предпринята попытка переворота. По некоторым данным, группа военнослужащих перешла на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе объявил себя временным президентом республики. Стрельба произошла в окрестностях авиабазы имени Франсиско Миранды.

В свою очередь министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверяет, что Вооруженные силы сохранят верность президенту Николасу Мадуро. Эхо Москвы