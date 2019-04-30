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На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных выстрелов

17:00 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Звуки автоматных выстрелов слышны на улицах Каракаса. В столице Венесуэлы резко обострилась ситуация. Власти говорят, что была предпринята попытка переворота. По некоторым данным, группа военнослужащих перешла на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе объявил себя временным президентом республики. Стрельба произошла в окрестностях авиабазы имени Франсиско Миранды. 

В свою очередь министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверяет, что Вооруженные силы сохранят верность президенту Николасу Мадуро.  Эхо Москвы

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