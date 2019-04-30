Предложения по цене на газ применимы и к новым властям Украины - Медведев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все предложения, которые Россия делала по цене на газ на встрече с экс-кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, применимы и к новым властям Украины, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, - это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - сказал он во время пресс-подхода по итогам заседания евразийского межправительственного совета.



"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", - добавил Медведев.

