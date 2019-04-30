Украина не признает российские паспорта для жителей Донбасса

17:40 Источник: Эхо Москвы

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. МИД Украины выражает решительный протест, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В Киеве факт выдачи паспортов называют нарушением государственного суверенитета и целостности Украины, а также пренебрежением нормами международного права.

Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов жителям Донбасса. В МВД России утверждают, что 86% хотят получить российское гражданство. Эхо Москвы