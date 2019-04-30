Украина не признает российские паспорта для жителей Донбасса
17:40 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. МИД Украины выражает решительный протест, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В Киеве факт выдачи паспортов называют нарушением государственного суверенитета и целостности Украины, а также пренебрежением нормами международного права.
Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов жителям Донбасса. В МВД России утверждают, что 86% хотят получить российское гражданство. Эхо Москвы
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