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Украина не признает российские паспорта для жителей Донбасса

17:40 30.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. МИД Украины выражает решительный протест, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В Киеве факт выдачи паспортов называют нарушением государственного суверенитета и целостности Украины, а также пренебрежением нормами международного права. 

Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов жителям Донбасса. В МВД России утверждают, что 86% хотят получить российское гражданство.  Эхо Москвы

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