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НОВОСТИ

Наследный принц Нарухито стал императором Японии

18:15 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля мск).

Ранее во вторник в Токио прошли частные и официальные мероприятия, связанные с уходом на покой 85-летнего Акихито, который теперь получил титул "дзёко", "почетного императора".

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