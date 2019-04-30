СМИ стало известно, кто сменит Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
18:40 30.04.2019 Источник: Интерфакс
Нынешнего посла РФ в Минске Михаила Бабича, которого как ожидается, на днях отзовут с должности, заменит сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи со соотечественниками
"На 100 процентов можно утверждать, что Бабича сменит Мезенцев", - сказал во вторник собеседник агентства.
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