Доллар подорожал до 65 рублей

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже во вторник на 0,87% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 19:05 мск достиг уровня в 65,02 руб. за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 руб. 8 апреля текущего года.