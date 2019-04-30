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НОВОСТИ

Доллар подорожал до 65 рублей

19:30 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже во вторник на 0,87% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 19:05 мск достиг уровня в 65,02 руб. за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 руб. 8 апреля текущего года.

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