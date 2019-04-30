Запуск грузовика Dragon к МКС отложен из-за проблем на американском сегменте станции

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перенос запуска американской ракеты-носителя Falcon-9 ("Фэлкон-9") с космическим кораблем Dragon ("Дрэгон") и грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) на более поздний срок обусловлен неполадками в системе энергообеспечения американского сегмента МКС. Об этом сообщается во вторник на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Команда, отвечающая за космическую станцию, 29 апреля выявила проблему с одним коммутационным блоком, распределяющим электроэнергию на две из восьми энерголиний станции. Оснований для тревоги за экипаж или станцию не имеется. Команды работают над планом, предусматривающим замену неисправного элемента с помощью робота и полное возобновление подачи электроэнергии в систему станции", - пояснило космическое ведомство США.