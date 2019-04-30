0
0
117
НОВОСТИ

Запуск грузовика Dragon к МКС отложен из-за проблем на американском сегменте станции

20:51 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перенос запуска американской ракеты-носителя Falcon-9 ("Фэлкон-9") с космическим кораблем Dragon ("Дрэгон") и грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) на более поздний срок обусловлен неполадками в системе энергообеспечения американского сегмента МКС. Об этом сообщается во вторник на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Команда, отвечающая за космическую станцию, 29 апреля выявила проблему с одним коммутационным блоком, распределяющим электроэнергию на две из восьми энерголиний станции. Оснований для тревоги за экипаж или станцию не имеется. Команды работают над планом, предусматривающим замену неисправного элемента с помощью робота и полное возобновление подачи электроэнергии в систему станции", - пояснило космическое ведомство США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 30.04.2019
Транзит нефти из РФ Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время
0
12
21:35 30.04.2019
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
0
93
21:12 30.04.2019
Власти Венесуэлы могут применить оружие против протестующих
0
120
19:30 30.04.2019
Доллар подорожал до 65 рублей
0
243
18:40 30.04.2019
СМИ стало известно, кто сменит Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
0
325
18:15 30.04.2019
Наследный принц Нарухито стал императором Японии
0
282
17:40 30.04.2019
Украина не признает российские паспорта для жителей Донбасса
0
398
17:12 30.04.2019
Предложения по цене на газ применимы и к новым властям Украины - Медведев
0
354
17:00 30.04.2019
На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных выстрелов
0
403
16:32 30.04.2019
Путин назвал очень серьезным имиджевый ущерб для РФ от инцидента с загрязнением в "Дружбе"
0
383

Возврат к списку