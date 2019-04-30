Путин назначил нового посла России в Белоруссии

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля. Другим указом Путин освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Белоруссии.