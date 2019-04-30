Транзит нефти из РФ Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время
22:10 30.04.2019 Источник: Интерфакс
Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти, говорится в сообщении российского Минэнерго.
"Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти", - отмечает министерство.
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