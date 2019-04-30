Транзит нефти из РФ Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время

22:10 Источник: Интерфакс

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти", - отмечает министерство.