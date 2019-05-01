Музыкальный фестиваль "A Cappella" собрал рекордное количество участников

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella", который пройдет с 1 по 12 мая в столице, соберет рекордное число участников - 195 исполнителей и коллективов из 26 стран, сообщила пресс-служба смотра.

"В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников: 195 конкурсантов из 26 стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что музыканты прибудут из 45 зарубежных городов, в числе которых Лос-Анджелес, Мадрид, Детройт, Берлин, Вена, Тель-Авив, Сингапур, Токио, Тбилиси и другие.

Российские участники фестиваля-конкурса будут представлять Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск, Коми, Крым и Чечню, а также многие другие регионы. Самый многочисленный коллектив прибудет из Перми, это академический хор "Млада", насчитывающий 27 участников.

Участники выступают в разных жанрах: джаз, поп, рок, этно-фолк, блюз. Также гости услышат духовную музыку и вокальные аранжировки классических инструментальных произведений. "В этом году конкурсанты будут соревноваться в четырех номинациях: от одного до трех человек (с использованием дополнительного звукового оборудования - устройства с функцией Live Looping), от двух человек, от пяти человек и от девяти человек", - отметили организаторы.

Обладатель гран-при конкурса получит денежный приз в размере более 6 млн рублей, а в общей сложности призовой фонд мероприятия составит 20,6 млн рублей, уточнила пресс- служба мэра и правительства Москвы.

В этом году фестиваль разместится на 51 площадке, это городские улицы, площади, парки, скверы, рынки и другие места. Главные из них откроются в центре столицы - на площади Революции, Тверской площади, в Камергерском переулке, а также на улицах Кузнецкий Мост и Новый Арбат. Кроме того, некоторые исполнители выступят с балконов зданий на Рождественке (гостиница "Савой") и на Большой Дмитровке (дом 13). Также музыканты сыграют для москвичей и гостей города в Парке Горького, на ВДНХ и на новой сцене- амфитеатре в парке "Зарядье", где пройдут открытие и закрытие смотра.